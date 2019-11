Hong Kong, Cina convoca ambasciatore Usa: Non attuino legge firmata da Trump

di scp

Pechino (Cina), 28 nov. (LaPresse/AFP) - Pechino ha convocato l'ambasciatore americano in Cina chiedendo a Washington di "non attuare" la legge approvata da Donald Trump, che sostiene i manifestanti pro democrazia di Hong Kong. Il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng ha riferito all'ambasciatore Terry Branstad della "ferma opposizione" del suo paese e ha esortato gli Stati Uniti a "correggere il loro errore" per non "danneggiare ulteriormente le relazioni e la cooperazione sino-americane ", ha affermato il ministero in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata