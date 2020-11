Hong Kong, Cina condanna dimissioni opposizione: Sono una farsa

di lcl

Milano, 12 nov. (LaPresse) - La Cina ha condannato le dimissioni in massa dei deputati pro-democrazia dal parlamento di Hong Kong, dopo che quattro di loro, su decisione di Pechino, sono stati radiati per presunta minaccia alla sicurezza nazionale. L'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, citato dal Global Times, ha definito la mossa dei legislatori una "farsa" che mette a nudo la loro ostinata presa di posizione contro il governo centrale.

