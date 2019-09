Hong Kong, Carrie Lam pronta a ritirare la legge sull'estradizione

L'annuncio della governatrice per venire incontro alle proteste dei manifestanti pro democrazia

La governatrice di Hong Kong Carrie Lam cede alle proteste dei manifestanti pro democrazia. È previsto per oggi l’annuncio del ritiro della legge sull’estradizione in Cina, che aveva innescato le proteste che hanno messo a ferro e fuoco le strade dell’ex colonia britannica per tre settimane.

No comment del capo dell'esecutivo sul dietrofront riguardante il provvedimento. Lam ha invece detto di non avere intenzione di rassegnare le dimissioni, dopo che ha cominciato a circolare una registrazione audio in cui la leader politica afferma di voler lasciare il suo incarico.

Pechino ha ribadito il suo sostegno a Lam. "Supportiamo fermamente la governatrice nella guida del governo", ha dichiarato durante una conferenza stampa Yang Guang, portavoce dell'ufficio Affari di Hong Kong e Macao del governo centrale cinese.

