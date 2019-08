Hong Kong, attivista pro democrazia Joshua Wong arrestato

di scp

Hong Kong, 30 ago. (LaPresse) - L'attivista pro democrazia di Hong Kong Joshua Wong è stato arrestato. Lo ha reso noto il suo partito.

"Il nostro segretario generale Joshua Wong è stato appena arrestato questa mattina alle 7.30 circa", ha twittato Demosisto, "è stato spinto con forza in un minivan privato per strada in pieno giorno. I nostri avvocati seguono il caso".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata