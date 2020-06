Hong Kong, arrivati attivisti a Victoria Park per commemorare Tienanmen

di lcl

Hong Kong, 4 giu. (LaPresse/AP) - Mentre la Cina rafforza il suo controllo su Hong Kong, gli attivisti della città hanno sfidato il divieto della polizia e hanno sfondato le barricate per commemorare il 31 anniversario del massacro di piazza Tienanmen. Il corteo ha raggiunto Victoria Park per celebrare la tradizionale veglia in ricordo delle vittime. La manifestazione era stata messa al bando ufficialmente per motivi sanitari legati al Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata