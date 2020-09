Hong Kong, arrestato l'attivista Joshua Wong

Il giovane attivista di Hong Kong, Joshua Wong, è stato arrestato per aver partecipato ad una assemblea non autorizzata il 5 ottobre dello scorso anno. Come si legge sull'account Twitter dell'attivista pro-democrazia di Hong Kong, gli è stato contestato anche di aver violato la draconiana legge contro le maschere. Wong si è presentato intorno alle 13 di oggi (ora locale) al commissariato della Polizia.

