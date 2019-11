Hong Kong, Alta corte reintroduce divieto maschere per 7 giorni

di mrc/scp

Milano, 22 nov. (LaPresse) - L'Alta corte di Hong Kong ha annunciato che consentirà alla polizia di imporre il divieto di indossare maschere in via temporanea per i prossimi sette giorni, nonostante abbia dichiarato all'inizio di questa settimana il divieto incostituzionale. Lo riferisce l'emittente Rthk.

