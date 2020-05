Hong Kong, almeno 120 persone arrestate in seguito a proteste

di scp

Hong Kong, 24 mag. (LaPresse/AP) - Almeno 120 persone sono state arrestate a Hong Kong, per lo più con l'accusa di riunione illegale, in seguito alle proteste contro la proposta di legge sulla sicurezza nazionale caldeggiata dalla Cina. Lo ha reso noto la polizia in un post di Facebook.

