Hong Kong, 300 persone arrestate per le proteste

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - Circa 300 persone sono state arrestate in seguito alle proteste contro la proposta di legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Lo ha reso noto la polizia su Facebook, spiegando che circa 180 persone sono state arrestate a Causeway Bay e Central "per aver partecipato a un raduno non autorizzato", più di 60 per raduno illegale a Mong Kok, più di 50 persone a Golden Bell, altri arresti sono stati effettuati per aver bloccato le strade a Yau Ma Tei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata