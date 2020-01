Harry e Meghan, la regina convoca vertice d'emergenza per lunedì

La regina Elisabetta ha convocato i reali per un vertice di emergenza nella sua tenuta di Sandringham, a Norfolk, per discutere del futuro del duca e della duchessa del Sussex. Lo annuncia il quotidiano britannico Guardian. L'incontro, a cui parteciperanno la regina, il principe di Galles, il duca di Cambridge e il duca di Sussex, sarà la primo dopo che la crisi sul futuro di Harry e Meghan è esplosa mercoledì. Mentre la regina è stata a Norfolk, Carlo è stato a Birkhall, in Scozia, William a Kensington Palace mentre Harryè rimasto nella sua residenza a Windsor.

L'incontro sarà l'occasione per loro di discutere delle proposte, elaborate dopo una serie di consultazioni tra funzionari del palazzo e rappresentanti del governo britannico e canadese, su come Meghan e Harry possano raggiungere il loro obiettivo di ritagliarsi nuovi ruoli "progressisti" come reali.

Secondo Forbes la duchessa del Sussex, tornata in Canada, presterà la voce a uno dei personaggi di un film Disney e il suo compenso sarà devoluto in beneficenza.

