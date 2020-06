Hamas: Annessione Cisgiordania dichiarazione di guerra, Israele pagherà

di scp

Torino, 25 giu. (LaPresse) - "La resistenza considera il piano di annessione come una dichiarazione di guerra al nostro popolo e costringeremo il nemico a pentirsi di quella decisione". Così in un video in lingua araba il portavoce di Hamas Abu Obeida, citato dai media israeliani. Israele, afferma, pagherà un "prezzo senza precedenti" se andrà avanti con il piano di annessione in Cisgiordania.

