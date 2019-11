Halloween di sangue in California, sparatoria a una festa: 4 morti

Sparatoria a una festa di Halloween a Orinda negli Usa in California. Il bilancio è di almeno 4 morti, secondo quanto riferisce il sito di informazione Ktvu. Ci sono anche molti feriti. Il fuoco è stato aperto in una casa di Lucille Way vicino a Knickerbocker Lane, non lontano dall'autostrada 24.

La sparatoria è iniziata nella notte giovedì poco prima delle 23. Un vicino di casa ha riferito a Ktvu di avere sentito degli spari giungere da una abitazione e che il proprietario dell'immobile ha detto che l'abitazione era stata affittata per una festa privata. Il portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Contra Costa, Jimmy Lee, ha twittato che sia l'ufficio dello sceriffo che la polizia di Orinda si stavano occupando si un caso di "sparatoria multipla".

