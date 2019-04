Haiti, spari all'ambasciata Usa: "Mettetevi al riparo"

"Spari provengono dall'ingresso sul retro dell'ambasciata" degli Stati Uniti a Port-au-Prince, ad Haiti. Lo fa sapere il profilo Twitter dell'ufficio affari consolari del dipartimento di Stato Usa, aggiungendo che "l'ordine di mettersi al riparo è in vigore", "se vi state recando all'ambasciata, trovate un luogo sicuro dove ripararvi".

#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D