Guerra commerciale Usa-Cina. Trump sarebbe pronto a incontrare Xi Jinping

Oggi pomeriggio, il presidente americano vedrebbe alla Casa Bianca il vicepremier cinese Liu He anche per preparare il vertice. Per la prima volta, Pechino avrebbe riconosciuto la posizione Usa sui furti di proprietà intellettuale e gli attacchi informatici

Il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a incontrare il vicepremier cinese Liu He alla Casa Bianca, nella giornata di oggi alle 16.30 ora di Washington. E' quanto riporta il Wall Street Journal.A quell'ora potrebbe arrivare l'annuncio di Trump relativo a un prossimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping: incontro che potrebbe portare finalmente alla firma delle controparti Usa e Cina per porre fine alla guerra commerciale, o per evitare almeno una sua ulteriore escalation.

Il consulente economico alla Casa Bianca Larry Kudlow ha riferito ai giornalisti che Pechino ha ammesso la legittimità delle richieste americane su alcune questioni, tra cui il furto della proprietà intellettuale, il trasferimento forzato della tecnologia e gli attacchi cibernetici. L'ammissione rappresenterebbe un passo in avanti importante per arrivare finalmente a un accordo. Così Larry Kudlow ai giornalisti in occasione di un evento organizzato dal The Christian Science Monitor: 'Per la prima volta hanno riconosciuto che abbiamo ragione. Diverse ragioni", mentre in precedenza, "le negavano".

