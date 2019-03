8 marzo, la foto LaPresse apre la gallery del Guardian su proteste ed eventi nel mondo

Cartelli, proteste e preghiere. In occasione della Giornata internazionale della donna, la versione online di The Guardian ha scelto di raccontare le manifestazioni e gli eventi di tutto il mondo per l'8 marzo con una selezione di immagini. Ad aprire la gallery c'è una foto italiana: uno scatto di Ivan Benedetto per LaPresse degli scontri di Torino tra i partecipanti alla manifestazione indetta da Non una di meno e la polizia, in assetto antisommossa.

