Greta Thunberg sbarca a Lisbona dopo la traversata atlantica

In corso, a Madrid, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop25. Sarà presente anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg che ,per non danneggiare l’ambiente, ha scelto di giungere nelle capitale spagnola attraversando l’Atlantico. "Il nostro ultimo giorno sull’oceano! Ora possiamo quasi sentire l’odore della terra!", ha twittato la giovane dopo più di 20 giorni di viaggio sul catamarano "La Vagabonde".

È la seconda traversata in 4 mesi per la Thunberg. La prima volta su uno yacht da regata capitanato dal marinaio tedesco Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco per raggiungere, in 15 giorni, il vertice sul clima delle Nazioni Unite a New York, lo scorso settembre. Ora ha viaggiato in compagnia di con una coppia di `influencer´ australiane da 1,2 milioni di followers su Youtube.

