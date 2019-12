Gran Bretagna, trionfo dei Conservatori di Boris Johnson

Il partito Conservatore del premier Boris Johnson trionfa alle elezioni britanniche. Secondo gli exit poll i Tory avrebbero 368 seggi, 50 in più rispetto al 2017 e conquisterebbero la maggioranza assoluta. Crollo dei laburisti guidati da Jeremy Corbyn ai quali andrebbero invece meno di 200 seggi. Lʼunica forza anti-Brexit vincente è quella secessionista in Scozia. "Siamo la più grande democrazia al mondo", esulta il primo ministro che nel suo discorso di proclamazione ha ribadito l'impegno per la Brexit e per "unificare il Paese".

