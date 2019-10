Gran Bretagna, 39 corpi trovati in un camion proveniente da Bulgaria

La polizia britannica ha riferito che 39 corpi morti sono stati trovati mercoledì nel container di un camion che si ritiene provenisse dalla Bulgaria. "Questo è un tragico incidente in cui un gran numero di persone ha perso la vita", ha detto la polizia dell'Essex in una nota, affermando che le vittime sono state dichiarate morte sul posto, in un parco industriale a Grays, a est di Londra. Secondo quanto riferito dagli agenti britannici, il camionista, 25 anni, originario dell'Irlanda del Nord, è stato arrestato in relazione alle morti.

