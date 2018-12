Gilet gialli, terzo morto ad Arles. Chiesto incontro al governo. Parigi: "Pronti a discutere"

Potrebbe iniziare una trattativa tra i gilet gialli e il governo francese. Un collettivo che condanna "ogni forma di violenza" ha proposto al governo "una via d'uscita", lanciando un appello tramite il Journal du dimanche (Jdd) in cui precisa una serie di rivendicazioni e si tiene a disposizione per un incontro con il premier Edouard Philippe. "Vogliamo essere i portavoce di una collera costruttiva", si legge nell'appello sulle colonne del Jdd, in cui il gruppo si identifica come "i portavoce dei gilet gialli liberi" e come "cittadini impegnati che costituiscono una rappresentazione onesta della Francia che soffre e si sente abbandonata". "In modo immediato e senza condizioni chiediamo il congelamento dell'aumento delle tasse sui carburanti" e "ci auguriamo un accordo rapido affinché l'economia del Paese possa ritrovare il suo vigore prima del periodo delle feste di fine anno", si legge. Il portavoce del governo, Benjamin Griveaux, parlando a Bfmtv ha risposto che il governo è "pronto" a discutere con i firmatari dell'appello una via d'uscita dalla crisi.

Nel frattempo, all'Eliseo si è tenuta la riunione di crisi presieduta da Emmanuel Macron a seguito delle violenze verificatesi sabato nell'ambito della manifestazione parigina dei gilet gialli, sulla quale il ministero dell'Interno francese ha diffuso i dati aggiornati. Sarebbero stati 136mila i manifestanti che hanno partecipato in tutta la Francia alla terza giornata di mobilitazione nazionale dei gilet gialli, nel corso della quale sono state ferite 263 persone. C'è stata anche una vittima: un automobilista è morto ad Arles, in Francia, dove avere tamponato un camion che era fermo per un blocco stradale dei gilet gialli. Alla riunione di crisi hanno partecipato il primo ministro Edouard Philippe, il ministro dell'Interno Cristophe Castaner e il suo sottosegretario Laurent Nuñez, nonché il ministro incaricato della Transizione ecologica François de Rugy. Macron, però, ha chiarito che per il momento non rilascerà alcuna dichiarazione sulla crisi e la riunione di emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata