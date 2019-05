Gilet gialli, scontri al corteo a Lione: almeno 10 feriti

Oltre 2500 manifestanti sono scesi in piazza nel 26esimo atto di protesta, 600 solo a Parigi. Ma i numeri sono in netto ribasso

Scontri tra polizia e manifestanti a Lione nel corso del 26esimo atto di protesta dei gilet gialli. Nel pomeriggio i dimostranti hanno lanciato proiettili contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni. Almeno dieci tra poliziotti e gendarmi sono stati feriti, secondo quanto riferisce la prefettura, che ritiene come la manifestazione sia "rovinata" da casseurs violenti. Secondo Afp vi sarebbe un ferito tra i dimostranti.

Gli uomini della gendarmeria mobile che controllavano da vicino la testa del corteo sono stati colpiti da bottiglie, pietre o petardi. Per questo, le autorità hanno deciso di vietare l'ingresso nelle strade commerciali come previsto dal percorso iniziale. La manifestazione si è conclusa intorno alle 17.30.

Sono circa 2.700 i gilet gialli che manifestano in tutta la Francia, 600 solo a Parigi, secondo i dati del ministero dell'Interno. Le cifre sono nettamente in ribasso rispetto alla settimana scorso quando alla stessa ora erano 3.600 i manifestanti in tutto il Paese, di cui mille nella capitale.

