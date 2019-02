Gilet gialli, Parigi: Bene condanna Di Maio a comportamento Chalencon

di ect

Milano, 15 feb. (LaPresse) - "Sana condanna del comportamento del signor Chalencon da parte di Luigi Di Maio. Dobbiamo ritrovare la relazione di amicizia e rispetto reciproco, all'altezza della nostra storia e del nostro destino comune". Sono le parole in un tweet dalla ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, soddisfatta per la presa di distanze del vicepremier italiano dal controverso gilet giallo. Sempre su Twitter Loiseau sottolinea l'invito a Parigi rivolto dal presidente francese, Emmanuel Macron, al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

