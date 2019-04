Gilet gialli, Parigi a ferro e fuoco per il 23mo sabato: 137 fermati

Una giornata presentata dai manifestanti come un 'secondo ultimatum' dopo quello del 16 marzo

Almeno 137 persone fermate, oltre a 14mila controlli preventivi. Misure che a Parigi non sono bastate a calmare i gilet gialli che per il ventitreesimo sabato consecutivo hanno piegato la capitale francese. La polizia ha caricato più volte la protesta, usando gas lacrimogeni lungo il boulevard Richard-Lenoir tra la Bastiglia e place de la Republique. Lo scorso sabato i fermi erano stati 15, mentre 5.885 è il numero dei controlli preventivi effettuati nella capitale.

Questo sabato di proteste è stato presentato dai Gilet gialli come un secondo ultimatum dopo quello del 16 marzo. Atteso lunedì scorso, l'annuncio di Macron era stato rinviato a causa dell'incendio di Notre-Dame, iniziato poche ore prima dell'intervento programmato dal presidente. La cattedrale e altri luoghi in tutto il Paese sono stati vietati ai manifestanti, tra cui il centro di Lione e la place du Capitole a Tolosa. Nel sabato precedente, le manifestazioni dei Gilet gialli avevano registrato la partecipazione di 31mila persone in tutta la Francia, di cui 5mila a Parigi, secondo le cifre ufficiali, che vengono regolarmente contestate dai dimostranti..



