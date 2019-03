Gilet gialli atto XIX: oltre 8mila manifestanti, blindato il centro di Parigi

Circa 8.300 persone, di cui 3.100 a Parigi, stanno partecipando alle manifestazioni nell'ambito all'atto 19 dei gilet gialli, come riportato dal ministero dell'Interno francese in un numero aggiornato alle 14. Sabato scorso alla stessa ora i manifestanti erano 14.500 in tutto il Paese di cui 10mila a Parigi.

Furgoni, veicolo blindati e cannoni ad acqua stanno presidiando il centro della capitale francese. Su decisione del nuovo prefetto Didier Lallament, nessun manifestante può entrare nel perimetro che include l'Eliseo e l'Assemblea nazionale per evitare le violenze e i saccheggi avvenuti sabato scorso sugli Champs-Elysées. I dimostranti si sono trincerati in piazzale Trocadero e Denfert-Rochereau: secondo quanto fa sapere la prefettura, a mezzogiorno, 70 persone sono state fermate, 49 quelle multate all'interno del perimetro vietato, 6.825 i manifestanti controllati.

Alcuni tafferugli sono scoppiati a boulevard de Strasbourg, non lontano da place de la Republique tra alcuni 'casseur' e la polizia. I manifestanti hanno incendiato cassonetti e lanciato oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeni.

A Nizza decine di persone hanno sfidato il divieto di manifestare in piazza in centro dando vita a degli scontri con le forze dell'ordine che hanno risposto lanciando gas lacrimogeni. In mattinata già alcune decine di persone, alcune vestite con un giubbotto giallo, avevano sfidato il divieto di manifestare in place Garibaldi e, alle 12.30, la prefettura delle Alpes-Maritimes ha segnalato 26 fermi di cui 20 a Nizza.

Nel pomeriggio, un secondo presidio, con centinaia di gilet gialli, si è tenuto di fronte alla stazione Thiers. La situazione è degenerata dopo due ore di faccia a faccia sul piazzale della stazione, intorno alle 15.50, quando un gruppo di poche centinaia di persone ha tentato di irrompere nel perimetro vietato. Le forze dell'ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e granate

Scontri con la polizia sono scoppiati anche a Montpellier, dove non era stato vietato manifestare. Circa due ore dopo la partenza di un corteo di gilet gialli a cui hanno partecipando 4.500 persone, secondo la prefettura locale, ci sono stati tafferugli. Intorno alle 17 le autorità hanno eseguito 9 fermi, tre a Montpellier e sei Béziers, per aver oltrepassato e divelto una barriera. Un'ora prima, a place de la Comédie, le forze dell'ordine hanno dovuto usare gas lacrimogeni mentre i manifestanti lanciavano lattine e bottiglie di birra. Tra i manifestanti almeno una persona è stata ferita da un proiettile, mentre tra le forze dell'ordine almeno due poliziotti sono rimasti feriti.

