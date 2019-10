Giappone, nuova ondata maltempo: 10 morti, almeno 3 dispersi-2-

di vln

Tokyo (Giappone), 26 ott. (LaPresse/AFP) - Le immagini aeree hanno mostrato i soccorritori mentre rimuovevano le macerie di due case in un'area della regione devastata dal fango.

Inoltre, il corpo di una donna sulla quarantina è stato ritrovato vicino la costa di Fukushima (est), secondo quanto riferito da un responsabile dei vigili del fuoco.

I sommozzatori della polizia sono all'opera per cercare di trovare persone scomparse, che sarebbero tre in base al canale pubblico NHK.

L'Agenzia metereologica giapponese ha emesso ieri un'alerta per inondazioni e frane in alcune zone dell'est del Paese, il centro e in una parte del Nord "per precipitazioni estremamente intense".

