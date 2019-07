Giappone, incendio in studio animazione Kyoto: almeno 12 morti

di vln

Tokyo (Giappone), 18 lug. (LaPresse/AFP) - Dodici persone sarebbero morte nell'incendio scoppiato in uno studio di animazione a Kyoto. Lo temono i vigili del fuoco. "Dodici persone in arresto cardiaco sono state trovate al piano terra e al primo piano" dell'edificio di tre piani, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco, affermando che diversi altri dipendenti "sembrano non essere riusciti a scappare" dall'edificio in fiamme.

Almeno 35 persone sono rimaste ferite.

