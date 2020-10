Germania, vandali danneggiano 70 opere d'arte a Berlino

Almeno 70 opere sono state sfregiate in un attacco ad alcuni degli edifici dell'Isola dei Musei di Berlino. Lo riferisce Bild, citando Dlf e Die Zeit, specificando che l'episodio si è verificato lo scorso tre ottobre, ma non ne era stata data notizia né dalla polizia né dai musei, e ancora non si conoscono gli autori del gesto. A essere colpiti sono stati il Pergamon Museum, il Neues Museum e l'Alte Nationalgalerie. Secondo Bild, i sospetti potrebbero cadere sul 39enne Attila Hildmann, ritenuto un complottista. Secondo le informazioni, l'uomo aveva più volte affermato che il Pergamon Museum ospitasse il "trono di Satana" e che fosse il centro della "scena satanista globale e criminale del coronavirus".

