Germania, ucciso politico Cdu che difese migranti nel 2015

Un politico della città tedesca di Kassel, in Assia, è stato ucciso in casa sua con un proiettile alla testa sparato a distanza ravvicinata. Lo ha annunciato la polizia locale, spiegando che la vittima è Walter Lübcke, 65 anni, della Cdu, che per 10 anni ha guidato il consiglio regionale di Kassel ed è anche stato deputato del Parlamento dell'Assia.

A ottobre del 2015, dopo la decisione di Angela Merkel di aprire le frontiere a centinaia di migliaia di migranti iracheni e siriani, Luebcke aveva difeso i diritti dei rifugiati, attirandosi gli strali dell'estrema destra. "Dovete difendere i valori. E chiunque non rappresenta questi valori può lasciare il Paese in ogni momento se non è d'accordo. È la libertà di ogni tedesco", aveva detto in una riunione pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata