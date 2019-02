Germania, spari a Monaco: maxi operazione di polizia in corso

di mrc/ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - E' in corso una maxi-operazione di polizia nella zona di Ohlmullerstrasse a Monaco in Germania. Lo riferisce la polizia su Twitter segnalando che al momento non "c'è pericolo per le persone presenti". Secondo quanto riportano i media locali, in mattinata sarebbero stati uditi alcuni spari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata