Germania, sparatoria fuori da show turco a Berlino: 1 morto e 7 feriti

Milano, 15 feb. (LaPresse) - Una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite in una sparatoria fuori da Tempodrom, spazio polifunzionale per eventi, nel centro di Berlino, ieri sera, mentre era in corso uno spettacolo comico turco. Lo fanno sapere i media tedeschi. Le forze di polizia della capitale tedesca hanno fatto sapere su Twitter che gli autori sono fuggiti dalla scena del delitto e che è in corso un'indagine sull'incidente.

