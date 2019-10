Germania, sparatoria di fronte a una sinagoga ad Halle: 2 morti : "Matrice di estrema destra"

Sparatoria ad Halle, in Germania, davanti a una sinagoga. Secondo la polizia almeno 2 persone sono state uccise: una persona è stata arrestata ma altri assalitori sono in fuga a bordo di un veicolo. Gli assalitori hanno tentato di entrare nel tempio ma le misure di sicurezza hanno contribuito a "resistere all'attacco", ha dichiarato Max Privorotzki, leader della comunità ebraica locale, a Spiegel Online. Ha aggiunto che al momento della tentata irruzione nella sinagoga si trovavano tra 70 e 80 persone, nel giorno in cui i fedeli celebrano la ricorrenza Yom Kippur.

E' un "attacco antisemita" probabilmente perpetrato da un simpatizzante del movimento di "estrema destra", ha detto il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. "Allo stato attuale delle cose, dobbiamo supporre che si tratti di un attacco antisemita", ha detto in una dichiarazione, aggiungendo che la magistratura sospetta un atto di matrice di "estrema destra".

Una granata inoltre è stata lanciata nel cimitero ebraico vicino al tempio davanti alla quale è avvenuta la sparatoria in cui almeno due persone sono state uccise. Lo ha riferito Bild, senza conferma della polizia. Le forze di sicurezza hanno invece confermato i due decessi, secondo un bilancio preliminare, e il fatto che gli assalitori siano in fuga a bordo di un veicolo. Le autorità hanno circondato l'area e chiesto agli abitanti di non uscire di casa. La stazione ferroviaria centrale della città è stata chiusa.

Un sopravvissuto alla sparatoria di Halle, in Germania, ha raccontato ai media che un assalitore vestito in tuta mimetica ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto contro un ristorante di doner kebab. Si tratterebbe di un episodio separato ma la dinamica delle azione armate avvenuto nella città non è ancoera chiara. "Ha lanciato qualcosa come una granata, che non è esplosa, poi ha sparato con il fucile d'assalto", ha dichiarato il testimone, spiegando di essersi nascosto all'interno del negozio. Un altro ha afferamto che un assalitore ha lanciato una granata o bomba molotov contro il muro di un cimitero. Varie fonti hanno affermato che alcuni assalitori vestiti con tute mimetiche sarebbero fuggiti a bordo di un'auto, pesantemente armati, mentre la polizia ha confermato un arresto e due decessi.



