Germania, sparatoria a Rot am See: diversi morti, un arresto

di mrc/scp

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Diverse persone sono rimaste uccise durante una sparatoria a Rot am See, nel Baden-Württemberg, in Germania. Lo segnala il Der Spiegel specificando che un sospetto è stato arrestato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata