Germania, Roettgen si candida a presidenza Cdu

di scp

Milano, 18 feb. (LaPresse) - Nuovo nome in corsa per la successione ad Annegret Kramp-Karrenbauer alla presidenza della Cdu. Ha deciso di candidarsi, secondo quanto riferisce Rheinische Post, anche Norbert Roettgen, ex ministro dell'Ambiente ed esperto di esteri dei cristiano-democratici, attuale presidente della commissione Affari esteri al Bundestag.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata