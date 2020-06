Germania, procura: Prove non ancora sufficienti per arresto su caso Maddie

di scp

Torino, 5 giu. (LaPresse) - Quanto raccolto finora contro Christian Brueckner, 43enne sospettato della morte della bambina inglese di tre anni Madeleine 'Maddie' McCann, scomparsa in Portogallo nel 2007, "non è sufficiente per un mandato di arresto o un'accusa". Lo ha detto Hans Christian Wolters, dell'ufficio del procuratore di Braunschweig, citato dall'agenzia Dpa.

