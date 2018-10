Germania, donna presa in ostaggio alla stazione di Colonia

In corso un'operazione di polizia intorno a Breslauer Platz per "una situazione di minaccia in una farmacia"

Una donna è stata presa in ostaggio alla stazione di Colonia. Secondo quanto riferisce la polizia tedesca su Twitter, è in corso un'operazione intorno a Breslauer Platz, per "una situazione di minaccia" nella farmacia della stazione centrale. Il quotidiano cittadino Koelner Stadt Anzeiger afferma che si sarebbero sentiti degli spari nella stazione ma al momento non vi è alcuna conferma da parte degli agenti.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Die Lage am #BreslauerPlatz ist noch unübersichtlich. Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation. Folgen Sie uns hier weiterhin für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 ottobre 2018

Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che c'è del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

