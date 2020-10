Germania oltre 5mila nuovi contagi: verso obbligo mascherina coprifuoco movida

Dopo il record di contagi in Germania, che nelle ultime 24 ore ha contato, per la prima volta da metà aprile, 5.132 contagi confermati, il governo federale tedesco intende introdurre l'obbligo della mascherina nei luoghi in cui si ritrovano più persone o nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. Lo riporta Die Welt specificando che la misura fa parte di una proposta che sarà presentata dalla cancelliera, Angela Merkel, che incontrerà i governatori dei 16 Lander tedeschi. Tra le nuove restrizioni, anche un coprifuoco nel settore della ristorazione nel caso in cui il numero di nuovi contagi dovesse superare i 35 per 100mila abitanti in una regione in una settimana.

L'ultimo bollettino tedesco ha registrato anche un balzo dei decessi dai 13 del giorno prima ai 40 delle ultime 24 ore. Il numero totale di morti da coronavirus in Germania è quindi salito a 9.677.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata