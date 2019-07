Germania, evacuata sede Die Linke a Berlino per allarme bomba

di vln

Milano, 22 lug. (LaPresse) - Il quartier generale a Berlino della Die Linke, il partito di estrema sinistra tedesco, è stato evacuato per un allarme bomba scattato in seguito a una mail minatoria. Lo riportano i media locali. "Il terrore di destra ci raggiunge sotto forma di minaccia - ha scritto il partito su Twitter - Un allarme bomba inviato via email porta ad una pausa pranzo anticipata". Alle 40 persone che lavoravano nella sede della Karl-Liebknecht-House è stato infatti detto di lasciare l'edificio mentre la polizia ha iniziato le ricerche della bomba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata