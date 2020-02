Germania, Erdogan: Autorità tedesche faranno piena luce su sparatoria

di lcl

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Credo che le autorità tedesche faranno ogni sforzo per fare piena luce sull'attacco" ad Hanau. Lo ha detto il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, ripreso dal quotidiano 'Hurriyet' a proposito della sparatoria in Germania in cui sono morti anche 5 cittadini turchi.

"Tutte le nostre unità stanno seguendo attentamente la situazione", ha detto Erdogan facendo le condoglianze ai familiari delle vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata