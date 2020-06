Germania, Corte costituzionale dà ragione a Afd su caso Seehofer

di lcl

Berlino (Germania), 9 giu. (LaPresse/AP) - La Corte costituzionale tedesca ha dato ragione al partito di estrema destra Afd, che aveva presentato ricorso contro il ministro dell'Interno Horst Seehofer per aver pubblicato sul sito del ministero un'intervista in cui criticava il partito di destra. La Corte ha riscontrato che il governo ha il diritto di difendersi pubblicamente dalle critiche alle sue politiche usando canali ufficiali, ma dovrebbe evitare commenti che non hanno un legame sostanziale con le critiche. Il verdetto non ha conseguenze dirette per Seehofer. L'intervista è stata ritirata dal sito web del suo ministero poco più di due settimane dopo la sua pubblicazione.

