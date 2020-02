Germania, Consiglio centrale musulmani: Siate vigili e difendetevi

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Dopo il terrore di ieri, chiedo ai musulmani in Germania di essere più vigili e anche di adottare misure di protezione per se stessi, le loro famiglie, i luoghi di culto e le istituzioni". E' quanto dichiarato oggi a Berlino dal presidente del Consiglio centrale dei musulmani in Germania (Zmd). Lo riporta lo Zmd in una nota.

"Esorto le autorità interne, i ministri degli interni e la conferenza ministeriale interna a proteggere ancora una volta e qualitativamente i nostri luoghi di culto, questo vale anche per i rappresentanti musulmani. Questo è l'unico modo per ripristinare la fiducia nello stato tedesco", ha continuato Mazyek.

Per la preghiera del venerdì di domani, "i musulmani nelle moschee pregheranno per le vittime e diranno preghiere per la sicurezza nel nostro paese, ma si porranno anche anche la domanda se la protezione dei musulmani tedeschi è importante per la politica e le autorità di sicurezza", ha aggiunto.

