Germania, arrestato estremista di destra per l'omicidio del politico pro-migranti

Arrestato un 45enne a due settimane dall'omicidio di Walter Lübcke, presidente del distretto di Kassel, in Assia. Lo riferiscono i media tedeschi. "L'arresto è dovuto a una traccia di Dna", hanno detto le autorità. Secondo Frankfurter Allgemeine Zeitung, la persona arrestata proverrebbe dagli ambienti di estrema destra. Lübcke, esponente della Cdu, in passato era stato attaccato da esponenti di tali compagini per le sue posizioni a favore dei rifugiati.

Il politico, 65 anni, che per 10 anni ha guidato il consiglio regionale di Kassel ed è anche stato deputato del Parlamento dell'Assia, a ottobre del 2015, dopo la decisione di Angela Merkel di aprire le frontiere a centinaia di migliaia di migranti iracheni e siriani, aveva difeso i diritti dei rifugiati, attirandosi gli strali dell'estrema destra.

