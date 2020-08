Gb: riapre Bekonscot, il più antico villaggio in miniatura del mondo

(LaPresse) Dopo mesi di chiusura, i visitatori possono di nuovo godersi tutto il divertimento della fiera... anche se è solo in miniatura. Bekonscot Model Village è il più antico villaggio in miniatura del mondo, essendo stato inaugurato nel 1929 a Beaconsfield, una cittadina che si trova circa 40 chilometri a ovest di Londra. Il parco a tema era stato chiuso lo scorso mese di marzo per il lockdown imposto dopo lo scoppio della pandemia di coronavirus. È stata la prima volta, in tutta la sua storia, che Bekonscot è stato costretto a chiudere. Nei suoi 91 anni, il villaggio ha visto il mondo cambiare intorno a sé, ma Bekonscot rimane bloccato in una sorta di bolla temporale degli anni '30, offrendo uno scorcio della vita inglese dell'epoca.