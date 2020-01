Gb, la Regina accontenta Harry e Meghan: "Sì a una maggiore indipendenza"

Comunicato della sovrana dopo il vertice familiari in cui si è discusso del desiderio dei duchi del Sussex

La regina Elisabetta II accetta di concedere al principe Harry e alla moglie Meghan una vita più indipendente che li vedrà trasferirsi a tempo parziale in Canada. La monarca britannica lo afferma in un comunicato in cui si parla di un vertice degli alti reali che è stato "costruttivo". L'incontro si è svolto nella proprietà di Sandringham, dove la sovrana ha convocato il nipote Harry, il fratello maggiore di William, il loro padre Carlo.

La coppia aveva annunciato la decisione di rinunciare ai ruoli 'senior' nella famiglia, per trovare la propria indipendenza. Un annuncio arrivato come un terremoto nella famiglia reale, scatenando ancora una volta i media britannici all'inseguimento di notizie, indiscrezioni e illazioni.

La coppia si è sposata nel 2018 al castello di Windsor e il figlio Archie è nato nel 2019. Dopo che all'inizio il suo stile era stato elogiato come una ventata d'aria fresca, si sono addensate ombre. I duchi del Sussex sono apparsi sempre più infelici, anche per la costante pressione dei media. Harry li accusa della morte della madre Diana, a Parigi nel 1997 in un incidente d'auto mentre era inseguita dai fotografi, nonché di perseguitare la moglie anche con toni razzisti e di essere invadente oltre i limiti.

