Gaza, Moavero: Basta violenze, Israele ha diritto ad autodifesa

di alm

Roma, 5 mag. (LaPresse) - "La Farnesina segue con attenzione e preoccupazione il grave riacutizzarsi delle tensioni a Gaza che, come già accaduto molte volte in passato, mettono a repentaglio tante persone". E' quanto si legge in una nota.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, "condanna con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano - aggiunge il comunicato - ribadisce che Israele, al pari di ogni Stato, ha diritto all'autodifesa e rinnova, a nome dell'Italia, un forte appello affinché cessino le aggressioni e le violenze".

