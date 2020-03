Gaffe di Lagarde affossa Piazza Affari, la bacchettata di Mattarella

"La Banca centrale europea non ha il dovere di operare "per ridurre gli spread. Non è la missione della Bce, ci sono altri strumenti e altre istituzioni incaricate di farlo" La frase della presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte, dopo che l'Eurotower ha annunciato un programma aggiuntivo di acquisti di titoli per 120 miliardi fino alla fine dell’anno, una nuova iniezione di maxi-prestiti e alla banche lasciando fermi i tassi d'interesse, solleva polemiche. Gli annunci della Bce hanno fatto crollare le borse del Vecchio Continente, in particolare Milano, al minimo storico, con la chiusura a - 16,92%.

E allora in serata è arrivata una nota molto dura del Capo dello Stato Sergio Mattarella. verso Bruxelles: "L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione", afferma il presidente della Repubblica

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata