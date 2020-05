G7, Trump rinvia summit e apre a Russia, India, Corea Sud e Australia

di lcl

Air Force One, 31 mag. (LaPresse/AP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il rinvio in autunno del G7, in programma a Washington prima per il 10-12 giungo, poi posticipato a fine mese. Dopo il declino dell'invito al summit da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel, Trump ha fatto marcia indietro, posticipando il vertice. Il presidente degli Usa ha riferito che ha intenzione di invitare anche Russia, Australia, Corea del Sud e India. "L'attuale composizione del gruppo è obsoleta", ha spiegato Trump ai giornalisti.

