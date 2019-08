G7, Trump: Realizzeremo molto questo fine settimana

di scp

Biarritz (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - "Penso che realizzeremo molto questo fine settimana". Lo ha detto Donald Trump, che ha avuto un pranzo non programmato a Biarritz col presidente francese Emmanuel Macron prima del G7. "Abbiamo davvero molto in comune, essendo amici da molto tempo, stiamo litigando un po' ma non troppo, la nostra relazione è speciale e finora va tutto bene", ha aggiunto, lontano dal tono aggressivo di queste precedenti dichiarazioni, "aAbbiamo molte cose importanti da discutere".

