G7, Trump: Non abbiamo discusso di delegare Macron a parlare con l'Iran

di scp

Biarritz (Francia), 25 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha smentito che i paesi del G7 abbiano concordato a Biarritz, in Francia, dove si tiene il G7, un messaggio comune da inviare all'Iran. "Non ho discusso di questo", ha detto in risposta ai giornalisti. Ha quindi contraddetto l'ospite del vertice Emmanuel Macron che in precedenza aveva dichiarato sul canale LCI di essere stato delegato dai suoi partner di "una comunicazione comune" sulla questione, confermando le informazioni fornite da fonti diplomatiche.

