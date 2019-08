G7, Trump: Johnson uomo giusto per la Brexit

di ect

Biarritz (Francia), 25 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente americano Donald Trump, come ha annunciato lui stesso su Twitter, ha incontrato il premier inglese Boris Johnson a colazione, a margine del G7. Per Trump Johnson è "l'uomo giusto" per la Brexit. "Non ha bisogno di consigli, è l'uomo giusto per questo lavoro", ha detto il presidente Usa. E' il primo colloquio faccia a faccia tra i due dall'insediamento di Johnson a Dowing Street.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata