G7, Trump informato di arrivo Zarif: invito dopo colloqui di ieri sera coi leader

Biarritz (Francia), 25 ago. (LaPresse/AFP) - Donald Trump era stato informato dell'arrivo del ministro degli Esteri iraniano Zarif. Lo ha confermato implicitamente una fonte diplomatica francese. "Il presidente ha incontrato Donald Trump per due ore sabato, stiamo lavorando in piena trasparenza con gli Stati Uniti e il presidente ha avuto conversazioni con tutti i leader del G7", sottolinea la fonte. "Javad Zarif arriva a Biarritz in ragione dei colloqui molto sostanziali con i leader del G7 di sabato sera. Su queste basi è molto importante fare il punto per continuare a convergere", conclude il diplomatico francese, affermando che l'invito è stato deciso dopo la cena di sabato sera.

(Segue).

