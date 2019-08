G7, Trump atterrato in Francia

di scp

Bordeaux (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Francia per il vertice del G7 a Biarritz, dove il gruppo dei sette grandi della Terra discuterà delle tensioni economiche globali, dell'ambiente e di altre grandi questioni. Trump è atterrato a Bordeaux prima di trasferirsi su un Air Force One più piccolo per il breve viaggio nella località atlantica dei Pirenei francesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata